Ливерпуль, Великобритания, , 08:41 — REGNUM Английский «Ливерпуль» одержал победу над нидерландским «Аяксом» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Герб клуба «Ливерпуль» (сс) cchana

В составе «Ливерпуля» голы забили нападающий Мохамед Салах на 17-й минуте и защитник Жоэль Матип на 89-й. У «Аякса» отличился полузащитник Мохаммед Кудус на 27-й.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает второе место в группе А, на счету команды три очка. «Аякс» идёт на третьем месте с тремя очками.

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