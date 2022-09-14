Каменск-Уральский, Свердловская область, 14 сентября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском Свердловской области подростки пожарили картошку на Вечном огне. Об этом сообщает паблик «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

Марина Каширская ИА REGNUM Вечный огонь

Они катались на самокатах возле мемориала «Скорбящая мать». А затем поставили один самокат на огонь, нарезали картошки и пожарили.

Процесс юные преступники сняли на видео, которое выложили в интернет. Полиция проводит проверку по факту инцидента.