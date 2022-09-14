Москва, 14 сентября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Тенденция к снижению доли доллара во внешнеторговых контрактах России уже начала четко проявляться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«По мере дедолларизации внешнеэкономических расчетов доли доллара и евро продолжат падать: на смену им придут рубли, а также юани и другие национальные валюты стран — торговых партнеров России, — сказал экономист. — В текущей ситуации роль доллара может сузиться вплоть до полного отказа от использования этой валюты во внешнеэкономических связях. Надо отметить, что не только снижение доли доллара оказывает влияние на курс рубля. Есть целый ряд факторов, который приводит к корректировкам. Каких-то резких колебаний не ожидается».

По его словам, возможные колебания курса, скорее всего, будут идти в сторону незначительного ослабления рубля до комфортного уровня, так как избыточное укрепление рубля существенных выгод экономике не принесет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что основные критические решения Запада, связанные с валютной блокадой России, остались позади.