Москва, , 08:36 — REGNUM Основные критические решения Запада, связанные с валютной блокадой России, остались позади. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

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«Пик интенсивности дедолларизации российской экономики, скорее всего, пройден, поскольку позади основные критические решения Запада, связанные с валютной блокадой России, — сказала Воронкова. — Да и рыночная целесообразность предопределяет ограничения этого процесса. Многие российские компании продолжают работать с долларовыми контрактами, а потребности граждан в ключевых валютах связаны с необходимостью оплаты образовательных, медицинских услуг, зарубежным отдыхом, погашением валютных кредитов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что доллар и евро теряют привлекательность в РФ на фоне проблем в экономиках Америки и ЕС.

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