Екатеринбург, 14 сентября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Свердловской области ухудшается экологическая ситуация. В трёх городах зафиксирован рост уровня загрязнения воздуха. Соответствующий доклад «О состоянии окружающей среды на территории Свердловской области» опубликован на официальном портале правовой информации.

Алексей Колчин ИА REGNUM Смог в Екатеринбурге

В 2021 году качество воздуха ухудшилось в Екатеринбурге, Краснотурьинске и Нижнем Тагиле. Для анализа специалисты использовали показатели 2020 года. Уровень загрязнения воздуха в Екатеринбурге вырос с низкого до высокого, в Нижнем Тагиле — с высокого до очень высокого.

Согласно данным документа, основным фактором загрязнения является работа предприятий, в том числе металлургических.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках программы «Чистый воздух» Нижний Тагил получит более 800 млн рублей на покупку трамваев.