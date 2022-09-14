Москва, 14 сентября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Коллектив исследователей одного из российских университетов создал систему, которая с точностью в 71% прогнозирует успеваемость студента в следующем семестре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил профессор департамента «Бизнес-информатики» Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Комаров.

ИА REGNUM Искуссвенный интеллект

«Российская система образования уже сейчас использует большое количество технологических инноваций, — рассказал он. — Например, решения, связанные с искусственным интеллектом и аналитикой больших данных, используются для построения индивидуальных образовательных траекторий и развития образовательной аналитики. Нейросетевые алгоритмы используются для отслеживания вовлеченности учащихся в образовательный процесс. Коллектив исследователей одного из университетов создал систему, которая с точностью в 71% прогнозирует успеваемость студента в следующем семестре».

Между тем, как полагает профессор, развитие смешанных форматов обучения, интеграция большего количества разнородного типа контента (аудио, видео, изображения и др.) серьезно влияет на необходимость модернизации инфраструктуры, чтобы обеспечить равный доступ к образовательным ресурсам независимо от места нахождения учащегося.

«Нужно отметить, что развитие гибридного формата обучения происходит не только на уровне основных образовательных программ, но и на уровне дополнительного образования. К инфраструктурным вопросам необходимо также отнести и появление метавселенных, а также развитие технологий виртуальной и дополненной реальности», — сказал Комаров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, при правительстве России заработал Национальный центр развития искусственного интеллекта.