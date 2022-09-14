Буэнос-Айрес, 14 сентября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Полиция Аргентины арестовала третьего фигуранта дела о попытке покушения на аргентинского вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер, которое было совершено 1 сентября. Об этом сообщило информационное агентство Related Press.

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Речь идет об Агустине Диас. Ее задержали еще 12 сентября в Сан-Мигеле (пригороде Буэнос-Айреса). Ее заподозрили в причастности к преступлению после изучения информации из мобильного телефона, который принадлежит другому подозреваемому — бразильцу Фернандо Сабаге-Монтелле.

Еще одним фигурантом дела является подруга Монтеллы аргентинка Бренда Оллиарте, арестованная 4 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября преступник подошел к Кристине де Киршнер возле ее дома в Буэнос-Айресе и попытался выстрелить в политика, но оружие дало осечку. Вице-президент не пострадала.