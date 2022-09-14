Астана, 14 сентября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Конституционный совет Казахстана признал конституционным проект закона об изменении срока правления президента республики и переименовании столицы, направленный на рассмотрение президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Отмечается, что в проекте закона говорится об установлении в конституции однократного семилетнего срока полномочий президента республики, а также о внесении изменений в основной закон по переименованию столицы страны.

В решении конституционного совета говорится, что оно вступило в силу и не подлежит обжалованию.

Напомним, ранее Токаев предложил запретить одному человеку дважды участвовать в выборах президента Казахстана, но срок руководства страной увеличить до семи лет. С инициативой переименования Нур-Султана в Астану выступила группа депутатов парламента.