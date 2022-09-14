Москва, 14 сентября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Видеозапись уничтожения российскими вертолётам Ка-52 водного морского десанта киевских боевиков в районе Запорожской АЭС обнародовало 14 сентября Минобороны России.

Russianhelicopters.aero Ка-52 «Аллигатор»

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российские винтокрылые машины Ка-52 производят взлёт, направляются в район выполнения боевой задачи, производят пуск ракет «Вихрь» по барже с пытающимися пересечь Днепр военными ВСУ и благополучно возвращаются на аэродром базирования. Также показаны кадры уничтожения цели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования киевского нацистского режима обстреляли город Горловка и населённый пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР).