Донецк, 14 сентября, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского нацистского режима обстреляли город Горловка и населённый пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Гольмовского со стороны ВСУ был зафиксирован в 05:00 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Кроме того, уточняется, что в 06:30 бандеровцы выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Горловке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что население освобожденных Россией территорий Запорожской области массово обращается к региональным властям с призывом предоставить оружие для отражения каких-либо попыток вторжения ВСУ.