Тегеран, 14 сентября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. 13 сентября пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) БехрузКамальванди заявил, что ненадлежащий мониторинг в Иране, о котором заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), не имеет юридической основы. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

В ответ на некоторые заявления генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси иранский представитель отметил, что заявленные темы о ненадлежащем мониторинге в Иране не имеют юридической основы, «поскольку то, что не делается сегодня, связано с соглашением группы 5+1 с Исламской Республики Иран».

Он подчеркнул, что интересы иранцев требуют отмены санкций и выполнения обязательств сторонами на переговорах.

Камальванди также заявил, что Иран сотрудничал с агентством по трем предполагаемым направлениям, отправляя подробную информацию, отвечая на вопросы МАГАТЭ и проводя обмен мнениями для устранения двусмысленности.

Он сообщил, что агентство не должно судить и комментировать сфабрикованные документы израильского режима, которые предоставляются агентству в конкретных политических целях, отметив, что такое суждение противоречит принципу беспристрастности и профессионализма.