Тирана, 14 сентября, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Пограничники из албанского порта Дуррес 13 сентября арестовали танкер, перевозивший 2275 тонн ливийской нефти через территориальные воды Албании.

Цитата из к/ф «Пираты XX Века». Реж. Борис Дуров. 1979. СССР Пираты

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в рамках операции «Кольцо» были арестованы четыре человека — из них один — гражданин Сирии, остальные — выходцы из Ливии.

Возбуждено дело по статьям «Контрабанда акцизных товаров», «Хранение или перевозка контрабандных товаров» и «Контрабанда, осуществляемая капитаном, пилотом или экипажем».