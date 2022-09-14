Пекин, , 06:26 — REGNUM По данным China State Railway Group Co., Ltd., количество грузовых поездов Китай — Европа в прошлом месяце выросло на 18% в годовом исчислении, достигнув рекордного уровня в 1585 поездок, сообщает агентство Синьхуа.

Прибытия первого грузового поезда из Китая в Турцию Uab.gov.tr

По данным компании, в августе грузовыми поездами было отправлено около 154 000 единиц 20-футового эквивалента (TEU) товаров, что на 19% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее.

За первые восемь месяцев количество рейсов грузовых поездов Китай — Европа выросло на 5% в годовом исчислении до 10 575 единиц. Поезда перевезли в общей сложности 1,02 млн TEU грузов, что на 6% больше в годовом исчислении.