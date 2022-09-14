Хэфэй, Китай, 14 сентября, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Китай проведет национальную массовую неделю предпринимательства и инноваций с 15 по 21 сентября, сообщает правительство города Хэфэй в провинции Аньхой на востоке Китая, основного места проведения мероприятия в этом году, передает 13 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

На ежегодном мероприятии, посвященном теме «Инновации стимулируют жизнеспособность, предпринимательство создает рабочие места», по всей стране стартует около 1000 мероприятий, как онлайн, так и офлайн, чтобы продемонстрировать достижения в области массового предпринимательства и инноваций.

Более 160 типичных проектов, отобранных со всей страны, будут продемонстрированы в Хэфэе, чтобы обеспечить демонстрационную платформу для предпринимателей и создать благоприятную деловую среду для предпринимательства и инноваций. Саммиты, связанные с высококачественным предпринимательством, инновациями и инвестициями, также будут проводиться в Хэфэе наряду с мероприятиями в прямом эфире.

В последние годы Хэфэй оптимизирует свою бизнес-среду для предпринимательства и инноваций. В городе также находится 4578 высокотехнологичных предприятий национального уровня.