Тирана, , 06:16 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 13 сентября заявил на своей странице в социальной сети о том, что за период с января по август Албанию посетили 100 тысяч туристов из США, что на 28 тысяч больше, чем годом ранее.

Круизный лайнер (сс) Casey Horner

В порт Дуррес в Албании 13 сентября в рамках тура по Адриатике и Ионическому морю прибыл круизный лайнер Наутика с 527 туристами из США.

Днем ранее, 12 сентября, снайпер предпринял попытку устранения гражданина Албании А. Н. на пляже Дурреса.

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