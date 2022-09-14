Тирана, 14 сентября 2022, 06:16 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 13 сентября заявил на своей странице в социальной сети о том, что за период с января по август Албанию посетили 100 тысяч туристов из США, что на 28 тысяч больше, чем годом ранее.
В порт Дуррес в Албании 13 сентября в рамках тура по Адриатике и Ионическому морю прибыл круизный лайнер Наутика с 527 туристами из США.
Днем ранее, 12 сентября, снайпер предпринял попытку устранения гражданина Албании А. Н. на пляже Дурреса.
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