Афины , , 06:15 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски вечером 13 сентября прибыл в Грецию, где провел встречу с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.

Александр Вучич: Полярная зима близко Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает македонское новостное агентство AIM, главной темой встречи стало энергетическое сотрудничество и обеспечение «энергетической безопасности» Северной Македонии на фоне глобального энергетического кризиса и Специальной военной операции России на территории бывшей УССР. Напомним, Северная Македония в настоящее время на 99,7% зависит от поставок российского газа. ТЭЦ страны были построены еще в югославский период и в ближайшие годы должны быть выведены из эксплуатации.

Македонский политик поблагодарил Грецию за поддержку начала переговоров о вступлении страны в ЕС и назвал отношения Скопье с Афинами образцовым примером разрешения противоречий.

Особое внимание на встрече было уделено строительству терминала СПГ в греческом Александрополе и интерконнектора на границе Греции и Северной Македонии, который планируется ввести в эксплуатацию к середине 2024 года. Мицотакис пообещал Македонии поддержку «в трудные времена», а Ковачевски подчеркнул, что его страна уже максимально готова к зиме, но благодарна Греции за помощь.

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