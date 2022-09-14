Каракас, 14 сентября 2022, 05:42 — REGNUM Венесуэла примет предложение президента Колумбии Густаво Петро выступить гарантом на переговорах между властями Колумбии и леворадикальной повстанческой группировкой «Армия национального освобождения» (АНО). Об этом президент Боливарианской Республики Николас Мадуро 13 сентября заявил в эфире телеканала Venezolana de Televisión.
Мадуро подчеркнул, что Венесуэла приложит максимальные усилия для того, чтобы в Колумбии наступил «тотальный мир».
Как сообщало ИА REGNUM, генеральный прокурор Колумбии Франсиско Барбоса подтвердил, что он подписал трёхмесячное приостановление действия всех ордеров на арест, выданных в отношении лидеров АНО. Это было сделано в поддержку решения президента Петро возобновить механизмы диалога с повстанцами.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Колумбии Густаво Петро объявил об открытии границы Венесуэлы и Колумбии 26 сентября.
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