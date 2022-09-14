Вашингтон, 14 сентября, 2022, 05:38 — ИА Регнум. В посольстве США в Албании 13 сентября сообщили, что государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с премьер-министром Албании Эди Рамой в связи с недавней повторной кибератакой на систему TIMS (Total Information Management System — Общая система управления информацией) страны.

Цитата из х∕ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США Матрица

Блинкен осудил кибератаки на Албанию, а также подчеркнул важность сотрудничества Тираны и Вашингтона в рамках Альянса НАТО для безопасности региона Западные Балканы.

В кибератаке 9–10 сентября в Албании обвинили Иран, с которым страна разорвала отношения 8 сентября после кибератаки, произошедшей 15 июля. До сих пор официально не доказано, что кибератаки исходили именно из Тегерана, поскольку злоумышленники использовали IP-адреса 18 других стран.