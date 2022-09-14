Новосибирск, 14 сентября, 2022, 05:33 — ИА Регнум. Для России цифровая валюта крайне актуальна. Такое мнение ИА REGNUM высказал доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Александр Фалеев.

Центробанк РФ Цифровой рубль

«Как и любая инновация, цифровая валюта — это драйвер среды, позволяющий превратить в финансовый инструмент капитал любой формы. Однако, рыночному обращению цифровой валюты в России необходимы столь же инновационные нормативные условия, — считает эксперт. — Один из важнейших факторов — легитимизация деанонимизации пользователей сети Интернет, поскольку сегодня основная масса криптовалюты в России находится в теневом секторе экономики».

По словам Фалеева, легитимной мерой идентификации может стать предустанавливаемое программное обеспечение (ПО).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минфину и Центробанку направить в правительство предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе.