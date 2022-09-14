Ереван, 14 сентября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. ОДКБ не должна вмешиваться в армяно-азербайджанский конфликт, оказывая военную помощь Еревану. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМОМихаил Александров.

ОДКБ Иван Шилов ИА REGNUM

«Поведение Армении мне тоже не очень импонирует, потому что чуть по ним постреляли, как они бегут в ОДКБ жаловаться. А сами ничего не делают, не воюют и воевать не хотят. Но если вам угрожают, вы должны провести мобилизацию, сконцентрировать на границе войска. Какое-то время вы сами должны сопротивляться, а не бежать, чтобы за вас кто-то воевал. Это не дело! Конечно, ОДКБ не должна сразу оказывать военную помощь. ОДКБ должна предложить Армении действовать самой и помочь лишь в том случае, если будет иметь место дальнейшая эскалация. Потому что, это пограничный конфликт. Это же не захват территории. Ещё не известно, кто в этом конфликте прав. Дело тут очень неясное. И поэтому я не считаю, что ОДКБ должна на данном этапе вмешиваться. Призывать к миру должна, а вмешиваться — нет», — сказал политолог.

Напомним, что 13 сентября правительство Армении официально обратилось к ОДКБ и России с просьбой о вмешательстве в разгоревшийся конфликт.