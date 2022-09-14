Токио, , 05:04 — REGNUM Министерство обороны Японии планирует в 2023 году протестировать иностранные ударные беспилотники, а после 2025 года вооружить армию и флот сотнями таких БПЛА японского и иностранного производства. Об этом со ссылкой на источники 14 сентября сообщает газета Yomiuri.

БПЛА Harop Julian Herzog

В настоящее время японское военное ведомство изучает возможность приобретения нескольких вариантов дронов-камикадзе, таких как израильский Harop и американский Switchblade. В качестве ударных БПЛА, несущих на борту боеприпасы, рассматриваются турецкий Bayraktar и аналогичные аппараты.

Предполагается, что в ходе тестового периода японские военные оценят перспективы ударных беспилотников, конкретизируют требования к ним и после 2025 года перейдут к массовому внедрению как импортных моделей, так и БПЛА местного производства.

Источники издания отмечают, что основной задачей БПЛА планируется сделать оборону отдалённых островов Нансэй, расположенных на юго-западе страны, от кораблей противника и десанта. В настоящее время японские военные применяет американские Global Hawk и Scan Eagle для ведения разведки, но считают, что этого крайне недостаточно для противодействия активности Китая в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев открыли базу беспилотных летательных аппаратов пограничной службы, оснащённой турецкими «Байрактарами».

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