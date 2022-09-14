Москва, 14 сентября, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Проект по гарантиям безопасности для бывшей УССР, обнародованный 13 сентября, написан нагло, по-мальчишески и предназначен для медийного, а не реального употребления, уверен член Совета Федерации от Сахалина, председатель комитета по международным делам Григорий Карасин.

Premier.gov.ru Григорий Карасин

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«Перечисленные дюжины стран-гарантов подчеркивают залихватский замах на всемирное покровительство всему, что придумают сейчас или в будущем киевские мыслители. То есть, вы, господа — навеки наши гаранты», — написал Карасин в своём телеграм-канале.

Сенатор отметил, что не ясно, как быть с ранее подписанными и не выполненными киевским режимом обязательствами по минскому соглашению.

«Радикальным националистам пора понять, что человеческие жертвы и унизительные оскорбления в адрес соседней страны не забываются. Мы из истории знаем, что какими бы лозунгами не прикрывался нацизм и ненависть к другим народам, он все равно будет повержен. Гарантии в этих вопросах не срабатывают. Даже, если они исходят от «коллективного Запада», — отметил член Совфеда.

Как сообщало ИА REGNUM, проект, рождённый киевским режимом и его западными кураторами, является прологом к третьей мировой войне, заявил 13 сентября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.