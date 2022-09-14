Ереван, 14 сентября, 2022, 04:20 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Армении и Франции Арарат Мирзоян и Катрин Колонна обсудили по телефону обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом в ночь на 14 сентября сообщает пресс-служба МИД Армении.

diplomatie.gouv.fr Глава МИД Франции Катрин Колонна

пресс-служба МИД Армении «Мирзоян представил своей коллеге ситуацию, создавшуюся в результате очередной агрессии, предпринятой Вооружёнными силами Азербайджана против суверенной территории Армении. Стороны подчеркнули безусловную важность сохранения территориальной целостности Армении и строгое соблюдение режима прекращения огня».

Отмечается, что армянский министр в ходе разговора подчеркнул роль международного сообщества, включая Совбез ООН, «в осуждении азербайджанской агрессии и ликвидации её последствий».

Напомним, в ночь на 13 сентября армия Азербайджана обстреляла из артиллерии и беспилотников приграничные районы Армении. В свою очередь Баку обвинило армянские вооружённые силы в ударах по позициям азербайджанских войск. Азербайджан заявил о гибели 50 человек на своей территории. Армения сообщила о 49 погибших со своей стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин принимает участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), посвященном обострению на границе Армении и Азербайджана.