Москва, 13 сентября, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Более 20 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в ночь на среду, 14 сентября. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Maxfastov Аэропорт «Внуково»

Согласно онлайн-табло, на текущий момент в аэропорту «Внуково» отменено пять рейсов и ещё столько же рейсов задерживается, в «Домодедово» отменено два рейса и семь рейсов задержано, в «Шереметьево» отменено два рейса и один рейс задерживается.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.