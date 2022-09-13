Москва, , 23:20 — REGNUM Организаторы фестиваля документального кино о новой культуре Beat Weekend объявили программу 2022 года. Об этом пишет издание «Афиша Daily».

Кинофестиваль Rocco Lucia

По словам организаторов, в 2022 году программа фестиваля будет состоять из зрительских хитов летнего Beat Film Festival, лент — победителей национального конкурса и лучших фильмов Beat прошлых лет. В основную программу войдут «Кубрик о Кубрике», «Детки», «Атлантида» и «Посмотри на меня: XXXTentacion». Также в рамках фестиваля будут показаны «B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине», «Рейв в Иране», «Баския: Взрыв реальности», «Куда мы едем?», «Про снег» и другие картины.

Напомним, в 2022 году Beat Weekend пройдёт С 5 по 16 октября в 15 городах России. Фестиваль будет организован в десятый раз.

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