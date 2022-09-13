Минск, , 23:27 — REGNUM Русское сообщество Витебска продолжит существовать, его члены будут общаться и поддерживать друг друга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября рассказал Александр Кравцов, бывший глава Витебского общественного объединения «Русская община», ликвидированного белорусскими властями.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

— С чем Вы связываете решение суда о ликвидации организации?

— Управление юстиции Витебской области подало иск о ликвидации «Русской общины» из-за просроченного отчёта 1 марта. Это формальный подход, я не считаю, что это то нарушение, за которое можно ликвидировать общественно объединение.

— А в чём состоит реальная подоплёка такого решения властей?

— Таков общий подход ко всему Русскому миру. Конкретного виновника сложно выявить.

— Считаете ли Вы, что имел место донос со стороны «свядомых» активистов?

— Дело не в «свядомых» активистах, а в том, что отсутствует система, точнее, монарх, который защищал бы Русский мир. По этой причине нас со всех сторон стараются пнуть — закрыть или ликвидировать.

— Прозападные СМИ сообщают о якобы состоявшейся в апреле 2021 года встрече руководителя представительства Россотрудничества в Белоруссии Эдуарда Крусткална с лидерами общественных организаций и в том числе с Вами. Вы можете подтвердить эту информацию?

— Я не помню этого. И мне ничего не говорит эта фамилия.

— Как решение суда повлияет на Вашу общественную деятельность?

— Мы не будем оспаривать решение суда. Наше общение и поддержка друг друга будет продолжаться без официального статуса. Кто нам может помешать быть единомышленниками и быть членами русской общины?

— Как Вы в целом оцениваете состояние русских организаций в Белоруссии сегодня?

— Мы, русские и белорусы, единый народ, мы неразделимы. Нас пытаются противопоставить, но пока это плохо получается, тем более наш президент Александр Лукашенко не позволяет насаждать шовинизм, как [в б. УССР]. Я надеюсь, мы будем жить в одном государстве, но это как Бог управит.

Как сообщало ИА REGNUM, Витебский областной суд 3 августа ликвидировал Витебское общественное объединение «Русская община».