* Гозмана — запрещённая в России организация

Москва, 13 сентября, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Бывшего советника уехавшего из России Анатолия Чубайса — Леонида Гозмана (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) — задержали сразу на выходе из спецприемника, где он отбывал 15 суток административного ареста за публичное отождествление СССР с нацистской Германией. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщил адвокат Гозмана* Михаил Бирюков.

Ilya Voyager Леонид Гозман (включен в реестр СМИ-иностранных агентов)

«Его задержали за статью, которую он написал в 2013 году в Живом Журнале, и вменяют часть 2 статьи 13.48 КоАП», — рассказал Бирюков.

Напомним, что статья 13.49 КоАП — это «Нарушение запрета отождествления руководства СССР с руководством Германии или отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».

Гозману* снова грозит 15 суток тюрьмы или штраф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гозман* также находится в статусе подозреваемого по статье 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства»).

* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом.