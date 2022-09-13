Токио, , 22:37 — REGNUM Издательская компания Square Enix назвала дату выхода ПК-версии ролевой стратегической игры Triangle Strategy. Об этом 13 сентября сообщает портал Gematsu.

Видеоигры 2022 года Иван Шилов ©ИА REGNUM

Релиз Triangle Strategy на ПК состоится 13 октября 2022 года, отметим, в марте 2022-го японский издатель выпустил игру на портативной консоли Nintendo Switch. Разработчики выложили в Сеть анонсирующий трейлер ПК-версии, в котором показали некоторые моменты игрового процесса.

Для справки: разработкой Triangle Strategy занимается студия Artdink. В качестве руководителя проекта выступает Томоя Асано, ранее продюсировавший проект Octopath Traveler и игры серии Bravely, в том числе Bravely Default.

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