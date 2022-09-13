Токио, 13 сентября, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Издательская компания Square Enix назвала дату выхода ПК-версии ролевой стратегической игры Triangle Strategy. Об этом 13 сентября сообщает портал Gematsu.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры 2022 года

Релиз Triangle Strategy на ПК состоится 13 октября 2022 года, отметим, в марте 2022-го японский издатель выпустил игру на портативной консоли Nintendo Switch. Разработчики выложили в Сеть анонсирующий трейлер ПК-версии, в котором показали некоторые моменты игрового процесса.

Для справки: разработкой Triangle Strategy занимается студия Artdink. В качестве руководителя проекта выступает Томоя Асано, ранее продюсировавший проект Octopath Traveler и игры серии Bravely, в том числе Bravely Default.