Лос-Анджелес, США, , 22:19 — REGNUM Кит Харингтон ответил на вопрос о том, какую судьбу его персонажу уготовила в будущем студия Marvel. Об этом 13 сентября сообщает портал WGTC.

Кит Харингтон Gage Skidmore

Во время выступления в подкасте Happy sad confused, актёр сказал, что пока он и сам не знает, что будет делать его герой в будущих кинокомиксах. «И это правда: я мало что знаю из того, что они планируют. И знаете, я надеюсь, что приму участие в будущих вещах, с этим персонажем», — заявил Харингтон, также выразив надежду, что его герой в будущем может стать тем, чьим именем фанаты называют актёра на улице.

Актёр отметил, что сейчас он даже точно не знает, вернёт ли вообще Marvel Дэйна Уитмена в свою расширенную киновселенную, но надеется, что киностудия позволит ему и дальше играть роль, поскольку она ему действительно интересна. «Но я думаю, что всякий раз, когда вы отвечаете на вопросы об этих вещах, люди указывают на вас и говорят «лжец», как будто вы знаете больше, чем другие, а я понятия не имею. Я действительно не знаю. Я жду звонка по этому поводу», — подытожил Харингтон.

Напомним, Кит Харингтон в образе Дэйна Уитмена (Чёрного рыцаря) появился в фильме Marvel «Вечные», который сняла режиссёр Хлоя Чжао. Премьера картины состоялась 4 ноября 2021 года.

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