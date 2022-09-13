Москва, 13 сентября, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Лично отправиться в зону конфликта Армении и Азербайджана, чтобы оценить обстановку, предложено генеральному секретарю ОДКБ Станиславу Засю, сообщает 13 сентября БелТА.

President.gov.by Игорь Шуневич, Александр Лукашенко и Станислав Зась. 28 января 2016 года

Предложение внёс госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович на онлайн-заседании ОДКМ — по поручению президента республики.

Отмечается, что в числе предложенных коллегам по ОДКБ Минском шагов — «выезд генерального секретаря ОДКБ в зону конфликта для подготовки подробного доклада главам государств».

Также Засю предлагается создать рабочую группу из числа сотрудников секретариата и Объединённого штаба ОДКБ для анализа ситуации и выработки предложений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заседание ОДКБ было срочно созвано 13 сентября в связи с очередным приграничным конфликтом Баку и Еревана. Встречу инициировала Армения.