Генсеку ОДКБ предложили лично разобраться с конфликтом Еревана и Баку
Москва, 13 сентября, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Лично отправиться в зону конфликта Армении и Азербайджана, чтобы оценить обстановку, предложено генеральному секретарю ОДКБ Станиславу Засю, сообщает 13 сентября БелТА.
Предложение внёс госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович на онлайн-заседании ОДКМ — по поручению президента республики.
Отмечается, что в числе предложенных коллегам по ОДКБ Минском шагов — «выезд генерального секретаря ОДКБ в зону конфликта для подготовки подробного доклада главам государств».
Также Засю предлагается создать рабочую группу из числа сотрудников секретариата и Объединённого штаба ОДКБ для анализа ситуации и выработки предложений.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, заседание ОДКБ было срочно созвано 13 сентября в связи с очередным приграничным конфликтом Баку и Еревана. Встречу инициировала Армения.