Симферополь, , 22:18 — REGNUM Судить нужно не жителей территории бывш. УССР, получивших российский паспорт, а самого Зеленского, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Крымского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Степан Кискин.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Видно по всему, что советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович совсем не дружит с головой. Во-первых, надо начинать судилище не с [жителей территории бывш. УССР], добровольно получивших паспорта РФ, а с самого президента Зеленского и всего его окружения, которые давным-давно добровольно получают гражданство разных стран, подавая своими поступками пример всему [народу на территории бывш. УССР]. Ну, а во-вторых, получение паспортов РФ — это далеко не сенсация или новизна для всей [территории бывш. УССР]», — считает Кискин.

Собеседник агентства напомнил, что жители территории бывш. УССР, западных её областей, давно получают паспорта Румынии, Венгрии и Словакии.

«Процесс распада [территории бывш. УССР] начался задолго до событий вокруг Донбасса, он начался при распаде СССР с политики махрового национализма. А с приходом бандеровского фашизма к власти в результате Майдана 2014 года он вышел на новый, более устойчивый уровень. Отсюда, провокации, терроризм, войны и поиски виновных будут бесконечны, такова природа фашизма. Только военное уничтожении бандеровского режима сможет в этом деле поставить точку. Выводы делайте сами», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса главы киевского режима Зеленского Алексей Арестович заявил, что все добровольно получившие паспорта РФ жители территории бывш. УССР будут осуждены за госизмену.