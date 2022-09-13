Подгорица, 13 сентября, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Правительство Черногории 13 сентября приняло аредложение о внесении поправок в закон о бюджете на 2022 год, а также предлагаемые поправки к решению о заимствовании.

Евро

В предлагаемых поправках к закону о бюджете на этот год запланированы расходы в размере 2,69 млрд евро, а по сравнению с первоначальным законом они на 191,33 млн евро или на 7,7% больше, в первую очередь за счет формирования дополнительных расходов обязательного характера, а также корректировки ожиданий по доходам бюджета.

В связи с законом о бюджете расходы текущего бюджета увеличились на 52,6 млн до 1,07 млрд.

Министр финансов Александр Дамьянович сказал, что ожидает единодушной поддержки предложения о ребалансировке бюджета. Вместо ожидаемого долга в размере до 70 млн евро Минфин предложил довести его до 350 млн евро.