Леверкузен, Германия, 13 сентября, 2022, 21:40 — ИА Регнум. 13 сентября в Леверкузене (Германия) на стадионе «Бай-Арена» футбольный клуб «Байер-04» в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 встретится с мадридским «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

На матч назначена английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты главного судьи — Стюарт Берт и Саймон Беннетт.

Стартовые составы команд:

«Байер-04»: Лукаш Градецки, Пьеро Инкапье, Йонатан Та, Одилон Коссуну, Эдмонд Тапсоба, Роберт Андрих, Керем Демирбай, Каллум Хадсон-Одои, Мусса Диаби, Адам Гложек, Патрик Шик.

«Атлетико»: Иво Грбич, Науэль Лусеро, Фелипе Монтейро, Аксель Витсель, Марио Эрмосо Кансеко, Рейнилду Мандава, Коке, Маркос Льоренте, Сауль Ньигес, Альваро Мората.