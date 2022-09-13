Вашингтон, 13 сентября, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Примерно 237 действующих угольных станций и еще 157 выведенных из эксплуатации станций на территории США можно потенциально перевести на ядерную энергию, чтобы помочь стране свести количество выбросов до нуля к 2050 году, сообщает 13 сентября Reuters со ссылкой на доклад министерства энергетики.

Василий Иванов ИА REGNUM Каменный уголь

В докладе минэнерго, опубликованном 13 сентября, отмечается, что 80% выведенных из эксплуатации или действующих станций пригодны для размещения современных ядерных реакторов.

Напомним, что в последние годы выбросы углекислого газа в энергетическом секторе США резко сократились. Это частично связано с тем, что коммунальные предприятия выводят из эксплуатации старые угольные электростанции, стремясь перейти на природный газ, солнечную и ветряную энергию. Данному переходу усердно способствует государство, за счет стимулов понижающее цены на эти возобновляемые источники энергии.