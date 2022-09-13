Болгария, 13 сентября, 2022, 21:07 — ИА Регнум. На армейском полигоне в районе населенного пункта Ново-Село в Сливенской области на юго-востоке Болгарии полностью завершились очередные учения ряда стран — членов НАТО. Об этом 13 сентября сообщает БНР.

Michał Zieliński Солдаты НАТО

Маневры, периодически проходившие с июня, носили показательный характер: к ряду мероприятий были допущены международные наблюдатели и обычные зрители. В демонстрации участвовали механизированная рота армии Болгарии и пехотный взвод армии США.

По словам заместителя начальника штаба обороны Болгарии генерал-лейтенанта Димитра Илиева, цель учений была достигнута: «Все мы продемонстрировали слаженность в работе по защите рубежей Североатлантического альянса».

Напомним, на сегодняшний день в Болгарии находится боевая группа НАТО под итальянским командованием. В группу также входят военнослужащие из Великобритании и Греции.