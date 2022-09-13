Вашингтон, 13 сентября, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Власти США ведут постоянный диалог с киевским режимом о типах вооружений, которые требуются бандеровцам в зависимости от изменения обстановки на поле боя. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщило министерство обороны США.

Chicagobusiness.com Пентагон

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США начали массовые поставки оружия киевскому режиму еще до начала специальной военной операции на территории бывшей УССР. Когда же СВО началась, поставки оружия были многократно увеличены. Именно они не дали быстро разгромить войска киевского режима и сейчас достигли такого уровня, что бандеровцы смогли перейти в контрнаступление.

США и другие страны НАТО активно поставляют киевскому режиму артиллерийские и ракетные системы, стрелковое оружие, боеприпасы и другие системы.