Москва, , 20:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин объяснил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что РФ совместно с МАГАТЭ принимает меры по защите Запорожской АЭС от ударов со стороны киевского режима. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

Олаф Шольц Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

В ходе телефонного разговора были «обсуждены вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Президент России подробно рассказал о предпринимаемых в координации с МАГАТЭ мерах по обеспечению физической защиты ЗАЭС, которая подвергается постоянным ракетным ударам со стороны [киевского режима], что создаёт реальные риски масштабной катастрофы», говорится в сообщении

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