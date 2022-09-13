Санкт-Петербург, 13 сентября, 2022, 21:08 — ИА Регнум. В конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге дан старт работе Международной выставки и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа Offshore Marintec Russia 2022 (OMR). Северную столицу представляют предприятия и учебные заведения города, которые участвуют в Арктической программе, среди которых судостроительные верфи и компании, производящие оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Gov. spb.ru Петербургские предприятия представили передовые разработки на Международной выставке и конференции OMR 2022

«Петербург твёрдо закрепил за собой статус ведущей площадки для обсуждения и продвижения инициатив по развитию Арктической зоны. Несмотря на санкции, наши предприятия продолжают работать над проектами по созданию уникальной морской техники, энергоблоков и платформ для использования в Арктической зоне и освоения нефтегазовых ресурсов континентального шельфа», — отметил губернатор Санкт-ПетербургаАлександр Беглов.

Свою продукцию на выставке представили 11 компаний, среди которых проект многофункционального атомного ледокола серии 10 570 и пассажирского судна серии А45−90.2. Кроме того, там представлены проекты подводной океанографической станции и морского глубоководного манипулятора.

Как сообщалоИА REGNUM, участниками XI Петербургского международного газового форума, открывшегося в Петербурге 13 сентября в КВЦ «Экспофорум», стали представители 22 стран и 40 российских регионов.

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