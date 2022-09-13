Новосибирск, , 20:18 — REGNUM В Новосибирске назначено предварительное заседание по делу в отношении бывшего директора Института лазерной физики Сибирского отделения РАН (СО РАН) Алексея Тайченачева, которого подозревают в допуске подчиненного к государственной тайне. Это следует из информации, размещенной на сайте Советского районного суда Новосибирска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

СО РАН

«Алексей Тайченачев обвиняется в том, что с марта 2020 года до января 2021 года, являясь директором Федерального государственного бюджетного учреждения науки СО РАН в Советском районе Новосибирска незаконно допустил к осуществлению работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну со степенью секретности, сотрудника учреждения, не имеющего допуск к таким сведениям, а также распорядился осуществлять в пользу указанного сотрудника выплаты соответствующих надбавок», — говорится в материалах суда.

Материальный ущерб оценивается в 418 348 рублей 57 копеек.

Предварительное слушание по делу назначено на 16 сентября 2022 года.