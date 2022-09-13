Констанца, Румыния, 13 сентября, 2022, 20:05 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека получили ранения различной степени тяжести в результате крупной железнодорожной аварии, произошедшей на участке Констанца — Деж на юге Румынии. Об этом 13 сентября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Александр Погожев ИА REGNUM Вагоны для погрузки зерна на железнодорожных путях

Согласно предварительной информации, инцидент произошел сегодня около 15:00 по местному времени, когда на одном из перегонов перевернулись несколько вагонов грузового поезда, перевозившего зерно.

При этом, как утверждают очевидцы, эти вагоны имели маркировку б. УССР. Ведется следствие.