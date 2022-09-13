Москва, , 18:17 — REGNUM О предстоящих контактах президента России Владимира Путина на саммите ШОС в Узбекистане сообщил 13 сентября помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Владимир Путин и Нарендра Моди Kremlin.ru

По его словам, состоятся встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тийипом Эрдоганом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Юрий Ушаков «Конечно, с Моди состоится также разговор по международной проблематике».

Президент России обсудит с главой индийского правительства «вопросы стратегической стабильности», обстановку в Южной Азии, взаимодействие в разных форматах, в том числе в G20.

Напомним, Путин примет участие в заседании Совета глав стран ШОС 15–16 сентября.

В ходе встречи, которая состоится в узбекском городе Самарканде, главы стран примут участие в обсуждении деятельности организации и планов её работы «в новых геополитических реалиях».

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