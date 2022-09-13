Вильнюс, , 18:06 — REGNUM Власти Литвы готовят поправки в законодательство, которые бы предотвратили возможность возвращения в эфир литовского телевещания российских и белорусских телеканалов. Об этом сегодня, 13 сентября, заявил автор поправок, председатель парламентского комитета по культуре Витаутас Юозапавичюс.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для Литвы, граничащей как с Россией, так и с Белоруссией, особенно важно защитить общественное пространство от информационных угроз», — заявил литовский политик.

Накануне заместитель министра культуры Литвы Вигинтас Гаспаравичюс допустил возвращение в литовский эфир некоторых российских телевизионных каналов, вещающих не про политику, в случае отмены чрезвычайного положения в стране. Дело в том, что чрезвычайное положение в Литве предполагает, что прекращается доступ ко всем находящимся под контролем России и финансируемым ею телеканалам.

Режим ЧП в Литве действует до 16 сентября. В теории, если режим ЧП будет отменен, и продлён только на части территории страны, например в приграничных районах, то российские телеканалы могут вернуться в эфире.

Однако Юозапавичюс предлагает продлить запрет до 16 октября 2024 года «для защиты информационного пространства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, откровенно русофобские и фактически неонацистские власти стран Прибалтики проводят самую оголтелую антироссийскую политику. По кулуарным заявлениям ряда представителей властей стран Прибалтики, они совершенно не боятся России, так как верят в то, что российские власти не способны дать какой-то внятные ответ на их нападки. Одновременно с этим, ведя оголтелую антироссийскую политику, страны Прибалтики рассчитывают, что получат свой «кусок пирога», если Россия проиграет очередное глобальное противостояние с Западом и будет расчленена.