Брюссель, 13 сентября, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Глава евросоюзной дипломатии Жозеп Боррель считает, что Западу следует продолжать переговоры с Россией по ряду определенных вопросов, включая безопасность Запорожской АЭС. Об этом Боррель заявил сегодня, 13 сентября.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Жозеп Боррель

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запад фактически ведёт войну с Россией — идет масштабное снабжение киевского режима системами вооружений, на территорию бывшей УССР вести боевые действия против ВС РФ отправляются многочисленные отряды западных наемников. Структуры НАТО напрямую участвуют в разведке, целеуказании, управлении боевыми действиями киевского режима.

При этом Запад цинично заявляет, что будет использовать Россию в тех вопросах, в которых ему это выгодно. То есть закупать у России редкие ресурсы, потреблять российские энергоносители.

Российские власти пока не проявили достаточной политической воли, чтобы переломить эту вопиющую ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывший постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что отношения Москвы и Евросоюза никогда не будут прежними.