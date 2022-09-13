Москва, 13 сентября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Очередное заседание российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоится в ноябре 2022 года, сообщает 13 сентября пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Встреча Путина и Раиси 19 января 2022 года

«Работает постоянная российско-иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Российской сопредседатель — Александр Новак. Её очередное заседание запланировано провести в ноябре», — говорится в материалах к встрече президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрагима Раиси, которая пройдёт в Самарканде на полях саммита ШОС.

В пресс-релизе Кремля отмечается, что взаимный товарооборот России и Ирана в 2021 году увеличился на 81,4% и достиг $4,1 млрд, а за январь–август текущего года вырос еще 30% и уже превысил $3 млрд.