Москва, 13 сентября, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудит с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси ситуацию вокруг ядерной сделки на встрече в Самарканде, где состоится саммит Шанхайской Организации Сотрудничества. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщил журналистам помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

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Напомним, что в Самарканде (Узбекистан) 15−16 сентября состоится саммит ШОС, в котором примет участие российский лидер. У Путина там намечен ряд двусторонних переговоров, в частности, с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

По словам Ушакова, на встрече с президентом Ирана будет обсуждаться ряд вопросов.

«И двусторонние темы будут затронуты, также будут затронуты, конечно, темы предоставления Ирану уже полноправного членства — процесс начался уже давно, сейчас он уже близок к завершению, и лидеры, конечно, эту тему будут обсуждать, как и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», — рассказал Ушаков.

Он напомнил, что российские власти, в принципе, выступают за восстановление ядерной сделки, но в той конфигурации, которой она была в 2015 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, При президенте США Бараке Обаме эта ядерная сделка была заключена, но когда президентом США стал Дональд Трамп, сделка была разорвана. Сейчас, при Джозефе Байдене США пытаются сделку реанимировать, но на новых условиях.