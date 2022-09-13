Москва, , 17:18 — REGNUM Американцы боятся и не хотят допустить варианта, когда Россия поможет Китаю в случае войны за Тайвань, заявил 13 сентября политолог Яков Кедми в передаче «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

Яков Кедми Mark Nakoykher

Чтобы не допустить такого сценария, в Восточной Европе США создают бронетанковый кулак — на территории б. УССР и в Польше. Ведь танков нет «ни у французов, ни у англичан, ни у немцев», отмечает эксперт.

США при этом не подставляют под удар свою армию, ведь воевать с Россией придётся полякам и жителям подконтрольных киевскому режиму территорий.

Яков Кедми «Это будет огромный кулак, чтобы угрожать России и удержать её от вмешательства, когда начнётся главная война США с Китаем».

По словам эксперта, за пять лет американцы «хотят создать там огромные танковые армии, вооружённые новейшими машинами, с новейшей артиллерией и большими ВВС с современными американскими самолётами».

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