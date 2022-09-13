Штат Миннесота, США, 13 сентября, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Более 15 тысяч медсестер в штате Миннесота, США, ушли с работы в знак протеста против нехватки персонала в больницах. Данная проблема, по мнению профсоюза, вредит качеству ухода за пациентами и истощает медицинских работников, которые ведут переговоры о новых контрактах с руководством больниц. Об этом 13 сентября сообщает Reuters.

Канадские медсестры в своих спальных помещениях

Данная забастовка рассчитана на три дня. При этом ассоциация медсестер Миннесоты назвала ее одной из крупнейших в истории США. Недовольство медсестёр отражает проблему нехватки медицинских кадров по всей стране.

Напомним, что профсоюз уже более пяти месяцев ведет переговоры о новых контрактах. При этом большая часть медсестер работает без контракта уже несколько недель.