Краснодар, 13 сентября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Жители Краснодара требуют отказаться от любых массовых мероприятий в рамках празднования Дня города, которые намечены на 23–24 сентября. Обращение к главе региона Вениамину Кондратьеву направила Ассоциация родительских комитетов Краснодарского края. В числе требований авторов обращения — отмена «шоу дронов» и отправка этой техники военным, находящимся в зоне спецоперации.

Kremlin.ru Вениамин Кондратьев

«Всего 7 часов езды на автомобиле отделяют столицу Кубани от передовой! А у нас веселье и фейерверки», — приводит текст обращения ИА «Красная весна».

Авторы призывают осознать, что все территории России восточнее бывш. УССР является тылом.

«Победа куётся не только на фронте, но и в тылу. Так было в годы Великой Отечественной войны. Так должно быть сейчас. Лучшие сыны нашей Отчизны жертвуют собой ради мирного неба над нашей головой. И отказ от массовых гуляний — это самое малое, что мы можем сделать, чтобы поддержать их!» — говорится в обращении.

Также авторы указывают, что бюджетные деньги должны сегодня тратиться не на развлечения, а на приобретение всего необходимого для СВО, обращая внимание, что этим сегодня занимаются простые люди на собственные деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее краснодарский губернатор сообщил об отмене дорогостоящих мероприятий, в том числе фейерверка, при праздновании 85-летия региона, запланированного на 17 сентября. Однако полностью отменять праздник не будут.

Ранее масштабные гуляния в Москве на День города возмутили общественность — «праздник» выглядел пиром во время чумы на фоне новостей о сложной ситуации на харьковском направлении СВО.