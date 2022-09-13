Москва, , 17:10 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин просит российский бизнес не затягивать с переходом на отечественное программное обеспечение. Об этом Мишустин заявил сегодня, 13 сентября, на стратегической сессии по вопросам импортозамещения программного обеспечения.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

«Все ключевые типы систем и приложений мы планируем отнести к объектам критической информационной инфраструктуры. И по каждой из позиций правительством будет установлен финальный срок перехода на российское программное обеспечение», — заявил глава правительства.

Он подчеркнул, что тем, кто предпочитает «переждать», отсидеться и всячески затягивать этот процесс — лучше этого не делать. Мишустин добавил, что как минимум для 80% иностранного софта уже есть российские аналоги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переход российского бизнеса и государственной критически важной инфраструктур на российское ПО — это неизбежная мера, которую приходится принимать в условиях жесточайших западных санкций.

Однако процесс этот трудоемкий, так как российское ПО не всегда соответствует необходимым для бизнеса стандартам и бывает ненадежным.